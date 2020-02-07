Çiğdem Toker: DHMİ açıklamalı, ikinci pist neden tamamlanmadı?

‘Low cost’ yani düşük maliyet prensibiyle çalışan özel bir havayolu şirketine ait uçağın Sabih Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkmasının kesin nedenleri henüz rapora bağlanmış değil. Ancak konunun uzmanları, üç yurttaşın ölümüyle, onlarcasının yaralanmasıyla sonuçlanan bu faciaya dair pek çok tahmin ve yorumda bulunuyor. Yorumlarda ‘Bu tip kazalarda birden çok neden birleşebilir’ yaklaşımı dikkat çekiyor.

Sebep ne olursa olsun, yıllarca tek ve bir pistin aralıksız kullanılmasının, ihtiyacı 10 yıl önce saptanıp büyük ihaleler yapılmasına karşın ikinci pistin bitirilip açılmayışının fazlasıyla sorunlu bir durum olduğu ortadadır.

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DHMİ açıklamalıdır: Sabiha Gökçen Havalimanı için yıllar öncesinin fiyatlarıyla devlet bütçesinden yaklaşık 2 milyar TL’ye, iki müteahhide, iki etap halinde ihale edilen ikinci pist neden tamamlanmadı?

Çiğdem Toker’in yazısı