Çiğdem Toker: Devletin zaten istihbarat kuruluşu varken, İletişim Başkanlığı da benzer ihaleler açabilecek

5 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

Karar, İletişim Başkanlığı’nın yapacağı ihalelere ilişkin. Eğer Cumhurbaşkanı, İletişim Başkanlığı’nın yapacağı bir ihalenin savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarını ilgilendirdiğine, gizlilik derecesi olduğuna” karar verirse, veya ihaleyi kazanan firmayla imzalanacak sözleşme, özel güvenlik önlemi alınmasını gerektiriyorsa, İletişim Başkanlığı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak.

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Hemen belirtelim. Kamu İhale Kanunu, devlete ihalede istisna olanağını veriyor. Ama mevcut iktidar istisna maddesini 18 yılda tepe tepe kullanarak tüketti. Kamu ihale yasasına tabi olmayacak kurum ve konuları listeleyen maddede, alfabenin tüm harfleri bittikten sonra, trafik plakaları misali yeni bir moda geçildi. Ama mesele bu da değil. Hukuk devleti normları açısından mesele, devletin zaten bir istihbarat kuruluşu varken, İletişim Başkanlığı’nın da benzer alanları kapsayacak nitelikte ihaleler açabilecek olması.

Çiğdem Toker’in yazısı