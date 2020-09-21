Çiğdem Toker: Devletin başındaki kurum dışarıdan bağış ve yardım kabul etmeye neden ihtiyaç duysun?

Devletin başı olan bir kurum; dışarıdan, şirketlerden, vakıflardan belki fonlardan bağış ve yardım kabul etmesine neden ihtiyaç duysun?

En yüksek makamda tartışılmış olmalı…

Reklam

Zaten sonraki madde fikir veriyor:

“Mal ve hizmet alımları, kiralama, araç, gereç, araştırma, eğitim tanıtım giderleri ve (buraya dikkat) faaliyet alanına giren hizmetler için görevlendirilecek personele yapılacak harcırah ödemeleri.”

Belli ki, döner sermaye için bütçede aktarılacak ödenek, hatta onu Erdoğan’ın beş kat arttıracak olması bile harcamalara yetmeyecek.

Reklam

Söylemek lazım ki, Cumhurbaşkanlığı makamını, propaganda faaliyeti için bağış ve yardımlara açık bir kurum haline getiren bu düzenleme rahatsız edicidir.

Şimdi döner sermayesi çıkarılacak yönetmeliği beklemek gerekiyor. Bakalım o yönetmelikte “bağış ve yardımların tutarları ile kimlerden alındığına dair kaynak açıklanır” diye bir madde olacak mı?

Aksi takdirde bu bağışlara yardımlara dair türlü türlü spekülatif tartışmaların önüne geçilemez.

Çiğdem Toker’in yazısı