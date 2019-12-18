Çiğdem Toker: Devletin arazisinde devlete ‘ev sahipliği’ yapan CCN Holding 3. köprüyü yapan şirket

Ankara’nın en köklü (1881) hastanesi olan Numune, Bilkent Şehir Hastanesi’ni yapan şirket CCN, aldığı krediyi geri ödeyip üstüne de para kazansın diye kapatıldı biliyorsunuz.

Numune Hastanesi kapatılınca, içindeki tıbbi cihazların çürümeye terk edildiğini daha önce haberleştiren Burcu Cansu, dün de bu cihazların preslenerek hurdacılara verilmek üzere kamyonlara yüklendiğini belgeledi. Evet çalışır durumdaki tıbbi cihazların. Evet preslenerek. Evet hurdacıya…

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Anayasal görevi itibarıyla bu vandallık, vicdansızlık ve yolsuzluk karışımı işe dur demesi beklenecek Sağlık Bakanlığı ise bir süre önce Bilkent Şehir Hastanesi ile aynı kampüste bulunan yeni bakanlık binasına taşınarak CCN Holding’in kiracısı olmayı tercih etmişti zaten.

Devletin arazisinde devlete “ev sahipliği” yapan CCN Holding, yabancı sayılmaz. Şirket patronu Murat Çeçen’in babası İbrahim Çeçen’in kurduğu IC İçtaş; yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan 3. Boğaz Köprüsü’nün (Astaldi ile), Zafer Havalimanı’nın ve şimdi de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatını yapan şirket.

Çiğdem Toker’in yazısı