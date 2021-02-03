Çiğdem Toker: Demokratik, özerk bir üniversite talebi sonuna kadar meşrudur

Bu iktidarın işine gelmese de bir gerçeği hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var: Üniversite, ne ilkokuldur ne de lise. Üniversite; yetişkinliğe yol alacak bir gencin, öğrenimini gördüğü disiplinden, meslekten daha öncelikli olarak; demokrasiyi, özgürlüğü, çoğulculuğu, adaleti, bir arada yaşama iradesini, temel hakları öğrenip içselleştirmesinin zeminidir.

Üniversitenin sözcük kökeninin “evrensel” kelimesiyle akraba oluşunun anlamı da tam olarak budur. Sonuç olarak demokratik, özerk bir üniversite talebi sonuna kadar meşrudur. Bu talep siyasetin, sivil toplumun, medyanın, yurttaşların yani hepimizin meselesi olmak zorundadır.

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Çiğdem Toker’in yazısı