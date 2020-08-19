Çiğdem Toker: Cumhurbaşkanının temmuz ödeneği 117 bin 883 asgari ücrete denk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yönetiminde hazırlanan 2020 bütçesinde, 12 aylık açık tahmini 138.9 milyar TL’ydi.

Yeni açıklanan temmuz ayı bütçe gerçekleşmelerine göre bütçe ilk yedi ayda 139.1 milyar TL açık verdi.

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Yani? Yanisi bütçe açığı tahmini 7 ayda aşıldı.

Bütçedeki adı “gizli hizmet giderleri” olan ve Cumhurbaşkanı emrindeki örtülü ödenek harcaması, temmuz ayında 273.9 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Cumhurbaşkanı’na bütçe gelirlerinden “harca” diye aktarılan gizli hizmet giderinin sadece temmuz ödeneği kaç adet asgari ücrete denk geliyor dersiniz?

117 bin 883 adet asgari ücrete.

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Türkiye’nin milli menfaatleri için yedi ayda yapılan örtülü ödenek harcaması ise 1.2 milyar TL’ye ulaşmış.

Çiğdem Toker’in yazısı