Çiğdem Toker: Çocuk tecavüzü artık daha yakın bir tehlikeye dönüştü

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Milli Eğitim okullarında bu dayatmaya razı olmayacak binlerce, on binlerce aile var Türkiye’de. Bu gerçeği ne imam hatip okullarından mezun kişilerin kurduğu Ensar’ın gücünü iktidar partisinden, bu ülkeyi yönetenlerden alması değiştirir, ne de yönetiminde milletvekili, belediye başkanı, ulusal havayolu şirketinin yöneticisi, hatta Maliye müfettişinin yer alması.

Karaman’daki, Rize’deki, Çorum’daki şubelerinde görevli pedofil öğretmenlerin çocukların hayatını karartmasının hesabını verememiş Ensar’ın, başka çocukların geleceğini karartmayacağının nasıl bir garantisi var?

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İktidarla karşılıklı güç alışverişi içinde bulunan bir kurumun, kendi ölçeğinde gurur duyması beklenen ilişki ağının haberleşmesinden neden rahatsız olduğunu anlamak zor.

Ama anlamamız gereken, kanundaki en ağır ceza bile verilse adaletin sağlanamayacağı, suç olan çocuk tecavüzünün artık daha yakın bir tehlikeye dönüştüğüdür.

Çiğdem Toker’in yazısı