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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: CHP yönetiminin Togo Kuleleri rantı konusunda kamuoyunu aydınlatması beklenir

Sağcı iktidarlar hukuku ve yargıyı işlerine geldiği gibi eğip bükmekte, mahkeme kararlarını araçsallaştırmakta mahirdir. CHP’den milletvekilliği yapmış Aygün’ün, yaptığı inşaatın hukuksuzluğunu ortaya çıkaran böyle bir iptal kararı yokmuş ya da olsa bile önemli değilmiş gibi davranması, kendisini değilse bile bir zamanlar temsil ettiği CHP yönetimini bağlar. Aygün, CHP milletvekilliği yapmamış olsa bile bu konu ana muhalefet partisi yönetiminin odağına girmektedir.

CHP yönetiminin mahkeme kararının ‘takılmadığı’ Togo Kuleleri kavgası ile rantı konusunda kamuoyunu aydınlatması beklenir.

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Çiğdem Toker’in yazısı

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