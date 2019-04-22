Çiğdem Toker: CHP liderine linç girişiminin dikkat çeken birden fazla zamanlaması var

CHP Liderine linç girişiminin dehşeti bir yana dikkat çeken ve birden fazla zamanlaması var:

– Oyları 17 gün boyunca sayıldıktan sonra mazbata alabilen İBB Başkanı İmamoğlu’nun halkla kucaklaşmasına dakikalar kala meydana geldi.

– Bu linç girişimi kutuplaştırmanın herkesi yorduğu, usandırdığı bir ortamda, İstanbul’u kazanan İmamoğlu’nun bu zaferinde kapsayıcı ve barışçı dilinin büyük payı olduğunu her aklıselim sahibinin teslim ederken geldi.

– Bu linç girişimi, AKP’nin İstanbul seçimini iptal ettirmek için YSK nezdinde yaptığı başvurunun görüşülmesine 24 saat kala meydana geldi.

Bu tablonun, zihinlerde çağrıştırdığı bir de siyasi dönemeç var: O dönemeç 7 Haziran 2015 seçim sonuçları. AKP’nin tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybettiği o seçim, çok acılı, katliamlarla geçen bir beş aylık aranın ardından 1 Kasım’da “tekrarlanmış” ve AKP yeniden tek başına iktidar olmuştu.

Dolayısıyla bu linç girişiminin ardında bir “siyasi mühendislik” olup olmadığı, kendiliğinden mi yoksa organize planlı bir saldırı mı olduğunun açığa çıkarılmasını beklemek her yurttaşın hakkı.



Çiğdem Toker’in yazısı