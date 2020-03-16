Çiğdem Toker: CHP Kadın Kolları yanlış yaptı

Ülkedeki bütün etkinlik, kongre ve organizasyonlar koronavirüs dolayısıyla iptal edildi. Ama CHP Kadın Kolları anlaşılmaz biçimde kongrelerini yaptı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katılımıyla 14. İl Kadın Kolu Kongresi toplantısını fotoğraflarla sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medyada Kaftancıoğlu’nun hekim olduğu hatırlatıldı. Sadece İstanbul da değil. CHP Kadın Kolları, Ankara, İzmir, Mersin gibi büyük illerde de yaptı kongrelerini. Anlaşılmaz olan, anamuhalefet partisinin TBMM Grup Toplantısı’nı iptal ederken bu kongrelerin iptal edilmeyişiydi.

Üstelik geçtiğimiz hafta Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer parti meclisinde bir bilgilendirme sunumu da yapmıştı. (Usluer, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı.)

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Herkese “evden çıkmayın” denilen günlerde yüzlerce insanı kapalı mekanlarda bir araya getiren CHP Kadın Kolları’nın kongrelerini ertelememesi riskli olmuştur. Bu ısrarla gözetilen yarar açıklansa iyi olur.

Çiğdem Toker’in yazısı