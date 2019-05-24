Çiğdem Toker: Cari fazla Türkiye gibi ülkelerde küçülme ve krize işaret eder

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME paketini açıklarken, hazirandan itibaren Türkiye’nin cari fazla vereceğini söylemiş.

Ekonomiyle ilgili kavramlara herkes hakim olmayabilir.

Haliyle bu cümlenin de içinde “fazla” kelimesi geçiyor diye olumlu sanılma ihtimali mevcut. Böyle bir yanılgı olasılığına karşı, -iktisatçılar bir yana- ekonomiyi izleyen saha muhabirlerinin dağarcığında bulunan bilgiyi hatırlatalım:

Cari fazla Türkiye gibi ülkelerde küçülme, daralma ve krize işaret eder. Cari fazla vermek, o ekonomide ithalatta sorun olduğunu düşündürür.

Hele ki, ihracat kalemleriniz arasındaki bazı ürünler ara malına dayalıysa, o üretim için ihtiyaç duyulan ara malı ithalata dayalıysa ve işletme sahipleri kur artışı dolayısıyla bu ithalatı yapamıyorsa bütün bunlar; memleket sathındaki üretimin düştüğü, kepenklerin kapandığı, işsizliğin arttığı anlamına gelir.

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Çiğdem Toker’in yazısı