Çiğdem Toker: Canlı yayınlanan meclis toplantıları ve siyasette değişim

Kafes kitabıyla ünlenmiş Josh Malerman, gerilim edebiyatına yaptığı katkılara küçük bir ara verip ‘Teftiş’te daha önce denenmemiş bir şey yapıyor ve ortaya insanın en merak ettiği sorulardan birini atıyor: Herkes üstün zekâlı olabilir mi?