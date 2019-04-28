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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Canlı yayınlanan meclis toplantıları ve siyasette değişim

Ekrem İmamoğlu’nun yayına açtığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) görüşmeleri iki oturumda 3.5 milyon kişinin izlemesi bunun kanıtı. (Mansur Yavaş da Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantılarını canlı yayımlama sözünü tutuyor.)

Bu gelişme seçmenle siyasetçi arasındaki ilişkilerde köklü değişiklik yaratmaya başladı bile. İBB Meclisi’nde uyuşturucuyla mücadele ve toplumsal cinsiyetçilik konusunda komisyon kurulması önergelerinin AKP-MHP ittifakınca reddi, sosyal medyada hızla dolaşıma girip eleştiri konusu olunca AKP  bir öneri vereceğini duyurdu. Özetle İBB Meclisi toplantılarının canlı yayımlanması, AKP iktidarının katı, sorgulanamaz karar süreçlerini göz önüne ve tartışmaya açtı.

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Çiğdem Toker’in yazısı

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