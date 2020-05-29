Çiğdem Toker: Büyük bir toplumsal hareketlilik mi bekleniyor?

Kamu İhale Kurumu (KİK) günlük bülten yayımlıyor. Halkın haber alma hakkını doğrudan ilgilendiren birçok bilginin karartıldığı gerçeğine ve bu yöndeki eleştirilerimize rağmen, bu bülten devletin saydam ve ‘hesap verebilir’ olma gereği açısından yararlı bir yayın.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18-25 Haziran 2020 tarihleri arasındaki ihaleleri bunlar.

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Alımların genel profili ve bazı kalemlerdeki ‘milyon’ düzeyindeki sayılar dikkat çekmeyecek gibi değil (Taarruz el bombası, biber gazı, plastik mermideki alım miktarları yüklü görünüyor).

Bununla birlikte, yapılacak alımların çokluğu ya da azlığı konusunda daha sağlıklı bir yorum için önceki yıllarda yapılan alım miktarlarını da bilmek gerekiyor (Bu veriye erişemedim). Fakat ihaleye konu mühimmatın niteliği ile sayılara bakılırsa, “Büyük bir toplumsal hareketlilik mi bekleniyor?” sorusu akla geliyor.

Çiğdem Toker’in yazısı