Çiğdem Toker: Bütçe yenilenmeli; hazırlandığında salgın yoktu

Bu vesileyle, her biri gerçekte birer tahmin ve öngörüden oluşan 2020 bütçe rakamlarının anlamının kalmadığını yeniden vurgulayalım. 2020 bütçesi hazırlanıp yürürlüğe girdiğinde Covid-19 pandemisi yoktu. Küresel ölçekteki bu salgının yol açtığı ve açacağı kayıplar ve harcamaların hiçbiri bütçe tahminlerine, beklentilerine ve hesaplarına girmedi.

Dolayısıyla ne vergi geliri olarak konulan 784.6 milyar TL’nin ne de pandemi yokken bile çok yüksek olan 138.9 milyar lira açığın tutma olasılığı vardır.

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Yeniden görüşülmesi gereken bütçe rakamları için ne yapılacağını izleyeceğiz.

Çiğdem Toker’in yazısı