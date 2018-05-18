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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Bu seçim sadece OHAL altında değil, AKP lehine işleyecek ‘yeni’ kurallarla yapılacak

 

Ne adayların miting performansı, ne vaatler ne başka bir şey. İçinde bulunduğumuz şu günlerde, 24 Haziran sabahı için, altı kişilik sandık kurullarında boş koltuk kalmamasını sağlamaktan daha öncelikli konu yok.

Üstelik bunu yapmak için zaman çok dar. 1 Haziran’a kadar.

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Zaman baş döndürücü hızda akarken gözden kaçıyor:

Bu seçim sadece OHAL altında değil, AKP lehine işleyecek/işletilecek “yeni” kurallarla yapılacak.

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Ve eğer -MHP dışındaki- muhalefet partileri, bu sisteme yönelik güçlü bir hazırlık yapmazsa, seçim günü Türkiye genelindeki bütün sandık kurullarının AKP etki ve gölgesinde görev yapma olasılığı yüksek.

Çiğdem Toker’in yazısı


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