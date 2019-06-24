Çiğdem Toker: Bu sahanın Esenler belediyesine devrine hazırlanılıyormuş

İBB’nin “Kemer Mahallesi Kamp Eğitim Merkezi” için ihale yaptığını, ihale dosyasında Erdoğan’ın forma giydiği Erokspor adı olduğunu Özlem Güvemli imzalı haberden öğrendik.

Bu saha, AKP grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun başkan olduğu Esenler Belediyesi’ne devir hazırlığı içindeymiş.

Bir çarpıcı bilgi daha: Bina ve spor sahası ihalesini kazanan firmayla sözleşmenin imzalandığı tarih: 8 Nisan 2019.

Yani 31 Mart seçimlerinin ardından, mazbata verilmeden önce. Henüz başkanlık Mevlüt Uysal’dayken.

Çiğdem Toker’in yazısı