Çiğdem Toker: Bir büro personelinin bu hayat standardına nasıl geldiği herkesi ilgilendirir

Kürşat Ayvatoğlu, AKP Genel Merkezi büro çalışanı. Lüks otomobilde uyuşturucu kullandığı görüntüleri çıkınca gözaltına alındı. “Pudra şekeriydi” dedi, serbest bırakıldı. Kısa süre sonra tekrar gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsmail Saymaz’a “Sizin yanınızda çalışan birisi eroin kullanırsa suçlu siz mi olacaksınız” diyor. Soylu, “Anladığım kadarıyla bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor” yorumunu yapıyor.

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Bu mesele zaten siyasal. Ayvatoğlu, AKP Genel Merkezi’nin büro personeli midir? Uyuşturucu görüntüleri dışında lüks, şatafat dolu bir hayat sürdüğüne dair çok sayıda görsel dolaşımda mıdır? Evet.

İktidar partisi binasında çalışan bir büro personelinin bu hayat standardına nasıl, hangi ilişkilerle, hangi kaynakları nasıl elde ettiği sorularının cevabı herkesi ilgilendirir. Kamusaldır, siyasaldır.

Çiğdem Toker’in yazısı