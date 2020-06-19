Çiğdem Toker: Belediyelerin dış kredide karşılaşacağı kur riski

Sayıştay denetim raporları TBMM gündemine gelse de ülke gündemine girme fırsatı bulamıyor. İller Bankası’nın 2018 yılı Sayıştay denetim raporu da TBMM’ye sunuldu. Raporda dikkat çeken uyarılar yer alıyor. Yerel yönetimlerin kullandığı dış kredilere ilişkin kur riski, uyarıların başında geliyor.
Dış kaynakla finanse edilen projelerde, gelirin TL, kredi geri ödemesinin ise yabancı para (YP) cinsinden olması kur riski demek.
İller Bankası raporunda bu kritik soruna dikkat çekilerek, kurlardaki aşırı yükselmenin, belediyelerin ciddi kur riskine maruz kalması, kredi maliyetinin, baştaki hesabın çok üzerine çıkmasıyla sonuçlanacağının altı çiziliyor.