Çiğdem Toker: Beka sorunu varsa ‘adaletin’ bekasıdır

Ertuğrul Akbay’ın vefat haberi sabah erken saatlerde duyuldu. Süreci yakından bilenler, Ertuğrul Akbay’ın davadan kaynaklanan üzüntüsünün büyük olduğunu ifade ediyor. Bu yazının konusu olan iki dosya, mesleğimiz gazeteciliğe ilişkin. Fakat ülkenin her yerinden adalet çığlıkları yükseliyor. Her şehirden, her adliyeden, her cezaevinden, her meslekten.

Aylar, yıllar sonra açıklanan, açıklandığında bomboş olduğu görülen zorlama iddianameler, işkence ve zorla kaybedilme iddiaları, haksız mahkumiyetler, çalınan ömürlerle dolup taşıyor memleket iklimi. Adil yargılama beklerken tükeniyor hayatlar. İktidarın 31 Mart öcüsü olarak kullandığı ‘beka’ tam olarak bu aslında. Bu ülkede bir beka sorunu varsa o da adaletin bekasından başka hiçbir şey değildir.

Çiğdem Toker’in yazısı