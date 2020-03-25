Çiğdem Toker: Bazı şirketler ihracat başarılarını anlatırken, Çin ve Kolombiya’dan tanı kiti almanın anlamı nedir?

Salgının yayılmasını önlemekte hayati rolü bulunan test sayıları ve test kitleri üretimi konusunda hâlâ açık, güvenilir bilgiler verilmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daha önce isim vermeden andığı Bioeksen dışında üretim yapan başka şirketlerin olup olmadığı, bazı firmalara tekel sağlanıp sağlanmadığı gibi sorular yanıt bekliyor. Bazı yerli şirketler ihracat başarılarını medyaya anlatırken, Türkiye’nin Çin’den ve Kolombiya’dan tanı kiti almasının anlamı nedir? Ve son olarak özel laboratuvarlarda bedeli karşılığında bu testleri yaptırıp sonuca göre hareket eden yurttaşların avantajlı konumda olması eşitlik ilkesine aykırı değil midir?
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