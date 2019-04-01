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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Barışa ve birlikte yaşama kültürüne duyduğumuz ihtiyaç giderek çoğalıyor

Seçim sonuçları ne çıkarsa çıksın değişmeyecek birbirine bağlı iki olgu ise geleceğimizi ilgilendiriyor:

Toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne duyduğumuz ihtiyaç giderek çoğalıyor. Adı ısrarla konulmayan ekonomik kriz ise örtülemez bir noktaya gelip dayanmış durumda. Ne kadar ertelenirse ertelensin ve adı ne olursa olsun yakın gelecekte bir krizden çıkış programının hazırlanması gerekecek.

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Böyle bir tabloda yoksulluğu derinleştirecek faturanın nasıl ödetileceği ise meselenin en yakıcı kısmı. Buna hazır mıyız?

Çiğdem Toker’in yazısı

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İstanbul’da Yıldırım ve İmamoğlu başa baş

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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