Çiğdem Toker: Bakanlık ihalesinde tekliflerin neden dolar üzerinden verilme şartı koşulduğunun yanıtı yok

Bir süredir Sağlık Bakanlığı’nca açılmış önemli bir ihaleye dair gazetecilik soruları soruyoruz.

Ülke genelinde on binlerce adet tıbbi görüntüleme cihazının satın alınacağı bir ihale bu. Ve şartnamede tekliflerin ABD Doları üzerinden verilmesi koşulu var.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sorgulayan bu konuda yazdığımız yazılar, yerli sektörden gelen yakınmalara dayalıydı.

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Şöyle bir şey oldu: Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın geçen hafta OSTİM ziyareti sırasında, bir üreticinin Bakan’a hitaben yaptığı bilgilendirici ve sitem dolu konuşmanın ardından, ihale tarihi 4 Temmuz’dan 24 Temmuz’a ertelendi. Türkiye’yi engelliyormuşum!

Dün telefonuma bir açıklama düştü. Açıklama aslında Sağlık Bakanlığı yetkilisinin alanı izleyen sağlık muhabirleri ile iletişim amacıyla kurduğu gruba gönderilmiş (artık böyle).

Bakanlık açıklamasında, bu büyük alımın neden “kısmi teklife kapalı” olduğu sorusunun cevabı yok.

Yanı sıra TL’nin dolar karşısında tepetaklak değer kaybettiği ve liderlerin ekonominin toparlanması sözünü verdiği böyle bir dönemde, milyarlık tekliflerin neden ABD Doları üzerinden verilme şartı koşulduğunun yanıtı da yok.

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Çiğdem Toker’in yazısı