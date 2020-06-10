Çiğdem Toker: Bakanın müjdelediği otoyol ihalesi yedi kez yapılıp iptal edilmiş

Yarın (11 Haziran) büyük ölçekli bir ihale gerçekleştirilecek. Devletin yap işlet devret modeliyle yaptıracağı Aydın-Denizli otoyolu. Proje, İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak büyük otoyolun 163 km uzunluğundaki ikinci etabını oluşturuyor. (Bu uzunluğun 140 km’si otoyol, 23 km’si bağlantı yolu)

Otoyol yapımı bittiğinde, iki turizm merkezi Pamukkale ile Efes Antik Kenti’ne ulaşımı kolaylaştıracağı için özellikle önem taşıyor.

Reklam

Bu vurguyu, ihale tarihini birkaç gün önce duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı. Yeni otoyol sayesinde “Ege Bölgesi’ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu karayolu ulaşımının sağlanacağını” belirtti. Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında dünyanın imrenerek takip ettiği ulaştırma projelerinin bazılarının kamu özel işbirliği ile yapıldığını anımsatıyor.

Bakan’ın yazılı açıklamasında, bu ihalenin öncesine ilişkin hatırlatma var mı diye baktım.

Vardı. Ama sanki sadece bir kez yapılıp bir kez iptal edilmiş gibi bir anlam çıkıyordu. Oysa Aydın-Denizli otoyolu için bugüne kadar, takip edebildiğim kadarıyla sadece yap işlet devret modelli dört ihale yapıldı. Dördü de iptal edildi. Bir de erteleme var. Dahası Aydın-Denizli için daha önceki yıllarda da Kamu İhale Kanunu’na göre de açılıp iptal edilmiş üç ihale olduğunu yerel basın haberlerinde okumak mümkün.

Reklam

Çiğdem Toker’in yazısı