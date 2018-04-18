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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Bahçeli’nin seçim çağrısı, ekonomik göstergelerin bozulduğu bir konjonktüre rastlıyor

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Bildiğimiz şu: Bahçeli’nin ilk erken seçim çağrısı yaptığı dönemde, krizden çıkış için uygulanan ağır restorasyon programı sonucu, ekonomik göstergeler piyasalar açısından toparlanma yoluna giriyordu.

AKP, Bahçeli çağrısıyla yapılan 2002 erken seçiminde, tüm önlemleri alınmış, toparlanma yoluna girmiş bir ekonominin üzerine geldi.

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Bahçeli’nin 16 yıl sonra dünkü erken seçim çağrısı ise kamu kaynaklarının talan edildiği, AKP’nin, rayına girmiş biçimde devraldığı ekonomik göstergelerin bozulduğu bir konjonktüre rastlıyor.

(Not: Konjonktür, Suriye’nin kimyasal silah gerekçesiyle vurulduğu haftayı da içeriyor.)

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Peki, ekonomik göstergeleri hangi Türkiye düşmanları bozmuş olabilir?

Çiğdem Toker’in yazısı


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