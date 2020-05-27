Çiğdem Toker: Babacan’ın halen ‘Nemalanma’ demesi geçiştirilecek bir durum değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de Özlem Gürses’in sorularını yanıtlarken şöyle diyor:

“Bizim gibi düşünen iyi arkadaşlarımızın sayıları (AKP içinde) çok azaldı. Bir çabaları var ama beyhude, ben olmayacağı için yeni bir parti kurdum. Korkunç bir nemalanma kavgası var. Kazanç o tarafa itiyor insanları, maddi kazanç elde etmek.”

Reklam

Babacan uzun yıllar Hazine’den sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. Konumu gereği, hem yolsuzluk hem de yoksulluk endeksleriyle ilgilendi. Açıklamalar, toplantılar, uluslararası platformlarda iddialı sunuşlar yaptı.

Dolayısıyla bugün Türkiye’yi dünya liginde utanç verici sıralara iten, uluslarüstü kuruluşlara “Sonuçlanmış bir tane bile rüşvet dosyanız yok” raporları yazdıran yolsuzluklar için, hâlâ ‘nemalanma’ filan gibi mahcup ifadeler kullanması, geçiştirilecek bir durum değil. Kimler, nerelerden, nasıl nemalanmak istiyor, hangi kamu ihalelerine göz dikildi, ne çıkarlar sağlandı… Babacan özeleştiri yapmadıkça bu eleştirilerden kaçamayacak. (Davutoğlu’nun özeleştiri eksiği ise hak ihlallerinden ayrı düşünülemeyecek başka bir yazının konusu.)

Çiğdem Toker’in yazısı