Çiğdem Toker: Ankara’ya, Başkent’e, Cumhuriyet’in mirası yapılara göz göre göre çok yazık oluyor

Şeref tribünü, halk tribünü, eski Jokey Kulübü binası, eski tavla binası, AKM binası, istasyonunu kim koruyacak? Normalde bu yapıları korumakla görevli bir kuruluş olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan asli görevini yapmasını beklemek galiba epey safça bir tutum.

Peki ne uğruna bütün bunlar? AKP medyasının sahibi de olan parti sermayesi biraz daha paralansın, tam karşısındaki bir başka rant projesi Merkez Ankara konutları pazarlanabilsin diye. Ankara’ya, Başkent’e, Cumhuriyet’in mirası yapılara göz göre göre çok yazık oluyor.

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Çiğdem Toker’in yazısı