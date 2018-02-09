Çiğdem Toker: Ankara’nın merkezindeki köklü hastaneler kapatılacak

Ankara’da, devasa büyüklükte iki şehir hastanesinin inşaatı sürüyor. Bilkent Şehir Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi’nin toplam yatak kapasitesi yaklaşık 7 bin. İlk önce nisanda Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması düşünülüyor.

Müstafi Başkan Melih Gökçek öncülüğünde, içindeki canlılarla beraber katledilen ODTÜ ormanının yola dönüştürüldüğü Bilkent Şehir Hastanesi.

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Hastanenin adındaki “şehir” kelimesi yanıltmamalı. Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında, gerçekten Ankara’nın merkezinde bulunan ve şehre on yıllardır hizmet veren şu köklü hastaneler kapatılacak: Numune Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Bu hastaneler, Sağlık Bakanlığı Dia Holding’e kira ve diğer gelir getiren fatura bedellerini ödeyebilsin diye kapatılıyor. Bakanlığın kendi rakamlarına göre, ödemeler 2019 yılından itibaren 419.2 milyon TL ile başlıyor. 2020 yılında 448.5 milyon TL’ye çıkıyor.

25 yıl bittiğinde yani 2043’e gelindiğinde Sağlık Bakanlığı’nın MİLLİ BÜTÇEDEN şirkete aktaracağı kaynak 23.4 milyar TL’ye ulaşacak.

Çiğdem Toker’in yazısı