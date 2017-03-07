Çiğdem Toker: Ankara’da kanser vakalarında artış olursa, o zaman dönülüp bugünlere bakılacağı unutulmasın

Nasılsa Ankara’da 350 ton asbest barındıran tarihi Havagazı Binası’nın önlem alınmaksızın yıkılmasının, sağlık üzerindeki sonuçları hemen bugün görülmeyecek.

Hiç kimse, bu bina yönetmeliğe aykırı biçimde, karantinaya alınmadan yıkılmaya kalkıldı diye bir hafta içinde kanser olup ölmeyecek değil mi?

İşte “Havagazı Fabrikası” olayında sorumluluğu tartışılan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne görevlerini hatırlatan herkesin, Başkan Melih Gökçek tarafından suçlanmasının ardında, asbestin bu “hükmünü hemen icra etmeyen” niteliğinin payı büyük olmalı.

Orta vadede Ankara’da kanser vakalarında artış olursa, o zaman dönülüp bugünlere bir bakılacağı unutulmasın. Fakat bu kadar da değil tabii.

Çiğdem Toker’in yazısı