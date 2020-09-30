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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Albayrak’ın ‘En karlı çıkan biz olacağız’ ifadesindeki ‘biz’in, vatandaşlar olmadığı malum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın üç yıllık Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıkladığı toplantı sırasında bir soru-cevap bölümü olmadı.

Ancak Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazarı Hakan Güldağ, toplantı çıkışında döviz kurlarındaki durumu sorduğunu, Albayrak’ın “Kur benim için hiç önemli değil. Ben hiç işin o tarafına bakmıyorum. Sanayi sağlam, üretim tarafı sağlam. Kur meselesinden göreceksiniz, en kârlı çıkan biz olacağız. Çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde” dediğini Tv yayınında aktardı.

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Bakan Albayrak’ın “En kârlı çıkan biz olacağız” ifadesindeki ‘biz’in, biz vatandaşlar olmadığı malum.

150 milyar doların üzerinde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) hacmi olan bir ekonominin başında olup “Kur benim için hiç önemli değil” sözü, olsa olsa vatandaşın zekasını hafife almakla açıklanabilir.

Çiğdem Toker’in yazısı

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