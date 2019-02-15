Çiğdem Toker: AKM yıkılmasaydı bugünkü faturanın yaklaşık onda birine restore edilebiliyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle yıkılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) boşluğuna inşa edilecek yeni kültür merkezinin temel atma töreni. Erdoğan yanındaki şirket yetkililerine soruyor:

“Parayla ilgili sen mi konuşacaksın, sen mi?”

Cevap: “Başkanım parayla ilgili sıkıntımız var zaten. TOKİ bizi perişan etti.”

Cumhurbaşkanı elindeki mikrofona diğer eliyle vuruyor. “Pat pat” sesi yayılırken “Onu sonra konuşacağız” diyor.

Sonra ne konuşuldu bilmesek de bir şey biliyoruz:

AKM yıkılmasaydı bugünkü faturanın yaklaşık onda birine restore edilebiliyordu. Hesabı anlatalım.E

Yeni AKM’nin ihale bedeli 860 milyon TL. Vahap Munyar’ın Hürriyet’teki yazısından öğrendik ki, Yeni Yapı-Sembol İnşaat ortaklığınca üstlenilen ihale bedeli sadece inşaatı kapsıyor. Teknik donanım için ayrı bir ihale yapılacak. Onunla birlikte yeni AKM’nin maliyeti en az 1 milyar TL’yi bulacak…

Reklam

Çiğdem Toker’in yazısı