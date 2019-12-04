Çiğdem Toker: Akkuyu A.Ş off-shore alanlardan para transferi yapmak istiyor

25 Aralık’ta yapılacak olağanüstü genel kurulda yapılmak istenen çok sayıda ve önemli değişiklik yer alıyor. Birini paylaşalım. Akkuyu A.Ş, off-shore alanlarda kurulmuş tüzel kişilerle işlem yapmak ve off-shore alanlardan para transferi yapmak istiyor.

Bu önemli değişimin, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından anlamını uzmanlar değerlendirecektir. Akkuyu nükleer santrali milletlerarası bir anlaşmaya dayanıyordu ve Rusya hisselerin yüzde 49’unu Türk şirketlere devretmek istiyordu. Gelinen noktada çözüm olarak vergi cenneti adalarda kurulan şirketlerle finansman sağlama çözümü bulunmuşsa, bütün ülkeyi ilgilendiren bu projedeki son durum hakkında birileri lütfedip kamuoyuna açıklama yapar belki.

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Çiğdem Toker’in yazısı