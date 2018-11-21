Çiğdem Toker: AİHM kararları Türkiye’yi bağlar

AİHM, AB’nin yani Avrupa Birliği’nin değil, Avrupa Konseyi’nin bir organı. Türkiye Cumhuriyeti devleti de Avrupa Konseyi’nin üyeleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği, AİHM’in ihlal kararlarında dayandığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tarafı olduğu anlamına gelir.

Bu da “AİHM kararları Türkiye’yi bağlar” demek

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Eğer AİHM kararları Türkiye’yi bağlamasaydı, her yıl Adalet Bakanlığı bütçesinde AHİM’in Türkiye’e hak ihlalleri dolayısıyla verdiği tazminat yaptırımları için yüz binlerce Euro’luk ödenek ayrılmazdı.

(…)

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AİHM’in Demirtaş kararı Türkiye’yi bağlamayacaksa, Türkiye kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nde kalmayı sürdürecek mi?

Çiğdem Toker’in yazısı