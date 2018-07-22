Çiğdem Toker: Ağırlaştırılmış bir OHAL modeli

Süresi uzatılmayan üçer aylık OHAL’ler yerine en az üç yıl süreli ve ağırlaştırılmış bir OHAL modeli getiren yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Komisyonda CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu da konuştu. Hani OHAL rejiminde 15 Temmuz darbesi bahane edilerek ihraç edilip pasaportu iptal edilen, ne ders verip ne yurtdışına çıkabilirken, şu anda yasa yapıcı konumda olan Kaboğlu.

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Düzenlemeyi eleştirirken Başkan’a şöyle dedi:

“Açış konuşmasında komisyonu mutfağa benzetme biçimindeki sözlerinizi ben de yinelemiştim ve bir umut ışığı olmuştu en azından.Fakat dünkü on beş saatlik maratonumuz, bir mutfak yerine belki bir istasyon, gıda malzemelerinin getirildiği ve paketlerin hiç açılmadan bir başka istasyona geçirildiği bir salon olarak göründü bana.”

Kaboğlu haklı. Mutfak, yemeğin hazırlanıp piştiği yerdir. Komisyonlar “mutfak”tan ziyade önemini inkâr edemeyeceğimiz hukuk tartışmalarının yapıldığı organlara dönüştü. Ama o kadar. Muhalefet temsilcileri ne kadar önemli şeyler söylerse söylesin sonuç asla değişmiyor.

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“Kanun teklifleri”, içlerindeki tek bir kelime dahi değişmemek üzere adeta “yeminli” geliyor çünkü.

Çiğdem Toker’in yazısı