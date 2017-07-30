Çiğdem Toker: Adalet olmadığı gibi inandırıcılık gibi bir kaygı da yok, niye olsun

Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık Silivri’ye geri döndü.

Niyeymiş? Deliller toplanmamış.

Karatma şüphesi varmış.

Yurtdışından gözaltına alınacağını bilerek ve önceden duyurarak dönen Akın Atalay’ın, kendisinin hakkında da karar olduğunu öğrenince yazıişleri masasından kalkıp Emniyet’e giden Kadri Gürsel’in, Murat Sabuncu’nun Ahmet Şık’ın yani.

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Lütfen “hangi delilleri” diye sormayın.

Mahkeme dört Cumhuriyetçinin henüz toplanmamış delilleri karartacağını düşünüyor.

Adalet olmadığı gibi inandırıcılık gibi bir kaygı da yok, niye olsun.

Dert inandırıcılık olsa, FETÖ üyeliğinden yargılanan sanığın savcı, Fethullah Gülen’in gerisinde bol miktarda el pençe divan fotoğrafları bulunan, 17 Aralık’tan sonra “Ak Parti gider pak parti gelir” dediği program kaydı Beyaz TV arşivinde bulunan sağ kol Hüseyin Gülerce’nin tanık olduğu, tarihe “parkeci-pideci” diye geçecek bu iddianameyi geri çevirirdi.

Çiğdem Toker’in yazısı