Çiğdem Toker: AA yöneticileri halka hesap vermek zorunda

AA, bütün ülkeye karşı sorumludur.

Sorumluluğun kapsamında öncelikle seçim tarihlerinde yaptığı yayınların verilerini hangi kaynaklardan aldığını açıklamak vardır:

Bütün sandıkların başında muhabiri mi var, verileri sandık kurulundan mı, güvenlik güçlerinden mi, AKP temsilcilerinden mi, kimden ve nasıl alıyor?

Sadece 31 Mart 2019 gecesini de değil.

Anadolu Ajansı, 24 Haziran 2018’de, 16 Nisan 2017’de (referandum), 1 Kasım 2015’de, 7 Haziran 2015’deki seçim sonuçlarının kaynaklarını da açıklamak zorundadır.

Birbirini izleyen bu tarihlerde yapılan oylamalar bir ülkenin ve o ülkenin nesillerinin kaderini tayin etmiştir çünkü.

Aslında AA’dan beklentimiz basit: Seçim verileri konusundaki merakımızın 5N-1K kuralına göre haberleştirilmesi.

Çiğdem Toker’in yazısı