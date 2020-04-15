Çiğdem Toker: 51 ret oyu kızgınlık uyandırabilecek kadar kötü bir sonuç

İnfaz Yasası, açık oylamada 51 ret oyuna karşı 279 kabul oyuyla TBMM’den geçti.

Evet, 51 ret. CHP’siyle, HDP’siyle, İYİ Parti’siyle, bağımsızıyla, az sayıda vekili bulunan partileriyle gösterilen direncin matematiğe dökülmüş hali hepi topu bu kadar.

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İstediğiniz kadar TBMM’nin yasama sürecinde işlevsiz hale getirildiğini, AKP-MHP fiili koalisyonunun aritmetik çoğunluğunun ne yapılsa aşılamayacağını söyleyin.

Muhalefet ve muhalefeti oluşturan partilerin temsil ettiği kitleler açısından, 51 ret oyu kızgınlık uyandırabilecek kadar kötü bir sonuçtur. Sağlık çalışanlarının canını dişine taktığı bir zamanda, maddi sonucu değiştirmeyecek dahi olsa, muhalefet vekillerinin orada fiziken bulunarak ret oyu vermesinin önemi başkadır.

Çiğdem Toker’in yazısı