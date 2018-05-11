Çiğdem Toker: 24 Haziran’da kaybetme olasılığı, AKP’ye akıl almaz hamleler yaptırtıyor

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Bizim hukuk düzeninde, cumhurbaşkanının seçildikten kaç gün sonra yemin edeceği konusunda net ve bağlayıcı bir süre bulunmamakta.

24 Haziran’da kaybetme olasılığı, AKP’ye akıl almaz hamleler yaptırtıyor. Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapılacağı 24 Haziran akşamı, TBMM’de çoğunluğu muhalefete kaptırma ihtimalinin AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ne kadar ürküttüğü, yeni yetki yasasıyla ortaya çıktı.

Reklam

Malum, şaibeli 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen anayasa değişikliği, bazı “uyum yasalarının” çıkarılmasını gerekli kılıyor.

AKP hükümeti, Bakanlar Kurulu’nun TBMM’ye sevk ettiği üç maddelik yetki yasa tasarısına öyle bir fıkra eklemiş ki, Cumhurbaşkanı’na seçildikten sonra belirsiz bir süre içinde Meclis’i by-pass etme “olanağı”(!) veriliyor.

Neden anayasa komisyonuna gitmedi?

Reklam

Aslında getirilen maddeye Meclis’i Meclis eliyle tasfiye etme maddesi demek daha doğru belki.

Seçimlerin ardından cumhurbaşkanı yemin edinceye dek geçecek süre içinde Bakanlar Kurulu’na istediği her konuda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren madde şu: “Bakanlar Kurulu’na verilen yetki, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda, cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu, birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilir.”

Çiğdem Toker’in yazısı