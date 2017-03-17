Çiğdem Toker: 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2023 metre orta açıklığı rejim talepli ve gösteriş amaçlı

Gelibolu ile Lapseki arasında inşa edilecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün orta açıklığı, 2023 m. olarak tasarlandı. Cumhuriyetin 100. kuruluş yılını simgelediği söylenen bu uzunluk, köprünün ihtiyacı olan zorunlu mühendislikten değilmiş. Rejim talepli ve gösteriş amaçlı.

Bu orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacağı söyleniyor. Ama artık kaç metre fazlaysa (belki 50, belki 100) fazladan imal ve inşa edilecek uzunluğun parasını ihtimal ki yine Hazine ödeyecek.

Yok eğer şirket, gösteriş amaçlı bu ekstra uzunluğu, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Türk Hazinesi’ne armağan ediyorsa ne mutlu!

Çocuklarımızın ekonomik geleceğini rehin alan Çanakkale köprüsü için de hayır.

Çiğdem Toker’in yazısı