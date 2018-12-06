Yazar Çiğdem Toker hakkındaki 1.5 milyonluk tazminat davası reddedildi

Sözcü yazarı Çiğdem Toker hakkında köşe yazısı nedeniyle açılan 1.5 milyon liralık tazminat davası reddedildi.

Toker, Cumhuriyet gazetesinde çalıştığı dönemde 15 Kasım 2017’de ‘Rusya’ya domatesler de ‘Bayburt’tan’ başlığı ile kaleme aldığı yazıda, Rusya’ya yönelik domates ihracatı için seçilen şirketlere ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık şirketi herhangi bir tekzip, açıklamada bulunmadan, Toker’e doğrudan dava açmıştı.

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Davanın bugünkü duruşmasında Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi bugünkü duruşmada davanın reddine karar verdi.

Çiğdem Toker hakkında, 22 Ekim 2017 tarihinde yazdığı ‘Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın’ başlıklı yazısında adı geçen ‘Şenbay Madencilik’ tarafından açılmış 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası daha bulunuyor.