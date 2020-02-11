Çığdan kapanan Van-Çatak karayolu, tek şeritten ulaşıma açıldı

Çığ nedeniyle üç gündür trafiğe kapalı olan Van-Çatak karayolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin iki gündür yürüttüğü çalışma sonucu, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Fotoğraflar: DHA

Çığ riskine karşı, valilik kararıyla ulaşıma kapalı tutulan yolda taziye ziyareti için gelip gidenlerin, yolun açılmasıyla birlikte Çatak ve Van istikametlerine geçişlerine kontrollü bir şekilde izin verildi.

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Van-Çatak ile Van-Bahçesaray karayolunun üç ayrı noktasına düşen çığ, ekipler tarafından temizlenmeye çalışılıyordu. Van Valiliği’nin kararıyla, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle üç gündür trafiğe kapalı olan karayolunda, araçların giriş-çıkışlarına izin verilmiyordu.