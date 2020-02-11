Çığdan kapanan Van-Çatak karayolu, tek şeritten ulaşıma açıldı

Çığ nedeniyle üç gündür trafiğe kapalı olan Van-Çatak karayolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin iki gündür yürüttüğü çalışma sonucu, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Çığ riskine karşı, valilik kararıyla ulaşıma kapalı tutulan yolda taziye ziyareti için gelip gidenlerin, yolun açılmasıyla birlikte Çatak ve Van istikametlerine geçişlerine kontrollü bir şekilde izin verildi.
Van-Çatak ile Van-Bahçesaray karayolunun üç ayrı noktasına düşen çığ, ekipler tarafından temizlenmeye çalışılıyordu. Van Valiliği’nin kararıyla, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle üç gündür trafiğe kapalı olan karayolunda, araçların giriş-çıkışlarına izin verilmiyordu.