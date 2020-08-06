Çiğ köfte siparişi gecikti diye kavga ettikleri işletme sahibinin aracına ateş ettiler: İki kişi gözaltında

Adana’da, çiğ köfte siparişi geç götürüldüğü gerekçesiyle işletmenin aracına pompalı tüfek ve kurusıkı tabancayla ateş eden iki şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre E.K., Levent Mahallesi’ndeki iş yerinden sipariş ettiği çiğ köfte gecikince telefonla aradığı işletme sahibiyle tartıştı.

Reklam

Daha sonra motosikletli kurye, E.K.’nın adresine çiğ köfteyi ulaştırdı. Kuryeyle de tartışan E.K., tekme attığı motosikleti devirdi.

Kuryenin durumu anlatması üzerine işletme sahibi, hafif ticari aracıyla müşterisinin adresine gitti.

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.K. ve arkadaşı Ö.T. evlerine girip terastan pompalı tüfek ve kurusıkı tabancayla ateş etti.

Reklam

Açılan ateş sonucu isabet alan işletme aracında hasar oluştu.

İhbar üzerine polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı.