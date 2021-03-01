‘Çiğ köfte acılı’ diyerek genç çalışanı yumruklayıp serbest bırakılan kişi tekrar gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu bahanesiyle işyeri çalışanı Y.K.’ya saldırarak yumruklayan ve serbest bırakılan G.Ş. tekrar gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi’ndeki çiğ köfteci dükkanına giden G.Ş., çalışan Y.K.’den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.’ye verdi. G.Ş. bir-iki lokma aldıktan sonra acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı.

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Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi ancak G.Ş.’yi ikna edemedi.

G.Ş. daha sonra dürümü Y.K.’ye tattırıp acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı gence elindeki dürümü fırlatıp saldırdı.

G.Ş., Y.K.’ye yumruklar savururken Y.K kendisini korumaya çalıştı.

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Bir süre sonra G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı.

Bu esnada çalışanın para vermesine gerek olmadığını söyleyerek “Benden olsun” dediği duyuldu. Ancak G.Ş. parayı gencin yüzüne fırlattı.

Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu.

İşyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. G.Ş.’nin tutuklanması talebiyle başlatılan etiket TT oldu.

Serbest bırakıldı fakat işini kaybetti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, G.Ş.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan G.Ş.’nin çalışanı olduğu iddia edilen İhlas Pazarlama konuyla ilgili bir açıklamaya yaparak kendilerinin değil bir bayilerinin çalışanı olduğunu belirtti. Söz konusu bayinin de basına yansıyan görüntülerinin ardından G.Ş.’nin iş akdine son verdiği bildirildi.

Tekrar gözaltı

Afyonkarahisar Valiliği’nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkanında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, cumhuriyet savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir.”