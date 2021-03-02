Çiğ köfte ‘acılı’ diye işyeri çalışanının darp edildiği yere ikinci saldırı

Afyonkarahisar’da, sipariş ettiği çiğ köftenin ‘acılı’ olduğunu ileri sürerek, işyeri çalışanını darp eden şüphelinin yakını olduğu öne sürülen bir kişi de çiğ köftecinin dükkanına saldırdı.

Fotoğraf: AA

İstiklal Mahallesi’nde, gece saatlerinde çiğ köfteci dükkanının önüne otomobille arkadaşlarıyla gelen ve G.Ş.’nin yakını olduğu öğrenilen bir saldırgan da iş yerinin güvenlik kamerasına ardından kapıya içki şişesi fırlattı.

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İşyeri çalışanına küfürler eden saldırgan, dükkanın camı kırılmayınca bu sefer de cama sehpa attı. İşyerinin camını kıran şüpheli, daha sonra işyeri önündeki motosikleti tekmeleyerek zarar verdi.

Çiğköftecideki çalışan ise saldırgana “Abi ben ne yaptım, benim suçum ne” diye karşılık verdi. Personeli dışarı çağıran saldırganı, daha sonra arkadaşları dükkanın önünden zorla uzaklaştırdı.

Olayın ardından iş yeri çalışanı 155’i arayarak yardım istedi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İşyerine yapılan saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ne olmuştu?

Afyonkarahisar’da bir çiğ köftecide dün yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin ‘acılı’ olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, işyeri çalışanı Yılmaz Koç’u darp etmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.