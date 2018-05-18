Çiftlikte alıkoyduğu çocuklara tecavüzden tutuklu şüpheliye 62 yıl hapis talebi

İstanbul’da kaz çiftliğinde alıkoyduğu çocuklara tecavüzden tutuklanan Abuzer Sayan’ın 62 yıl altı ay hapsi istendi.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Sayan’ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İstanbul’daki yurtlardan kaçan çocukları Ataşehir ilçesindeki evinde ve çiftliğinde alıkoyduğu belirtildi.

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Şüphelinin Ekim 2017’de 2001 doğumlu A.K.’yi silahla tehdit ederek başkasıyla olan cinsel içerikli görüntüsünü kaydettiği, çiftlikten ayrılması halinde bu görüntüleri internette yayınlamakla tehdit ettiği ifade edildi.

İddianamede Sayan’ın Şubat 2018’de 18 yaşından küçük H.Ö.’ye silah doğrultarak öldürmekle tehdit ettiği, 15 yaşından küçük A.U.’yu rızası dışında yanında tuttuğu, 16 yaşındaki K.U.’yu tehdit ettiği, K.U.’ya birden fazla kez tecavüz ettiği aktarıldı.

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62 yıl hapis

Sayan hakkında dört çocuğa yönelik ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘şantaj’, ‘silahla tehdit’ ve ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlarından 24 yıldan 62 yıl altı aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi duruşma günü verdi.