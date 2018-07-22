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Yaramazlara biraz batar!

Çiftlik Bank’ın para aklayıcısı Uruguay’da serbest: İade belgeleri gecikmiş

Çiftlik Bank vurgununda Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki aracısı olmakla suçlanan ve Uruguay’da tutuklu bulunan Osman Naim Kaya’nın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Hürriyet

‘Çiftlik Bank CEO’su sıfatıyla 132 bin kişiden 1 milyar 139 milyon lira para topladıktan sonra ortadan kaybolan Mehmet Aydın’ın Uruguay’a gittiği tespit edilmişti. Aydın’ın Uruguay’ın başkenti Montevideo’da aldığı evde 2017 aralık ayına kadar kaldığı ortaya çıkmıştı. Mehmet Aydın’ın malikane, yat ve 2.5 milyonluk Ferrari’den oluşan malvarlığını Uruguay’a 10 yıl önce giden ve inşaat işçisi gözüken Osman Naim Kaya’nın adlı bir kişinin üzerine kaydettirdiği belirlenmişti.

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Osman Naim Kaya Türkiye’nin talebi üzerine dört ay önce tutuklanarak Uruguay’da yüksek profilli mahkumların kaldığı bir hapishaneye konmuştu.

Hürriyet’ten İlker Sezer’in haberine göre, Uruguaylı kaynaklar Osman Naim Kaya’nın 120 gün boyunca tutuklu kaldığı cezaevinden salındığını bildirdi. Uruguay’da hakkında kara para aklama soruşturması bulunması nedeniyle Kaya hakkında halen ülkeden çıkış yasağının bulunduğu da ifade edildi. Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye iade edilmesi için gereken evrakların Uruguay makamlarına yeterli süre içinde teslim edemediği bilgisini de veriyor. Kaya, yüksek profilli suçluların kaldığı cezaevine Türkiye’nin talebi nedeniyle gönderilmişti.

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