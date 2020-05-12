Çiftlik evinde parti veren emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değiştirildi

Corona virüsü tedbirlerine rağmen Ankara’da çiftlik evi kiralayarak parti veren emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değiştirildi.

Fotoğraf: DHA

Olay, nisan ayında, Gölbaşı ilçesinde yaşandı. Ankara’da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı.

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Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör F.T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından F.T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti.

Eğlence sırasında organizatör F.T., sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki hesabından canlı yayına geçti. Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet müdürüne aktardı.

Müdürün tepki gösterip hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.