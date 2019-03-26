Çiftlik Bank’ta hesap kesimi: 18 yöneticiye toplam 1 milyon 354 bin yıl hapis

Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile ilgili davada, 18 yöneticisi hakkında 75 bin 260’şar yıl hapis cezası istendi.

Mehmet Aydın. Fotoğraf: Çiftlik Bank

Çiftlik Bank adı altında tarımsal yatırım organizasyonu kurarak 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplayan Mehmet Aydın yurtdışına kaçarak kayıplara karışmıştı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayarak organizasyonda görevli 11’i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede 48 şüpheliden 18 kişinin ‘örgüt yöneticisi’, 23 kişinin ‘örgüt üyesi‘ ve yedi kişinin de ‘örgüte yardım’ eden konumunda olduğu belirtildi.

İddianamede, 18 kişi hakkında bir kez ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme‘, 3 bin 762 kez ‘bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık’, 3 bin 762 kez ‘ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ ve bir kez de ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama‘ suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

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İddianamede diğer şüphelilerin ise hukuki konumlarına göre ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Yöneticilere isnat edilen suçların hapis cezası 22 bin 580’er yıl, üst sınırı 75 bin 260’ar yıl. Başka bir ifadeyle 18 yöneticiye istenen cezanın toplamı 1 milyon 354 bin 680 yıl hapis.

İddianamede, örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında ise, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından beşer yıldan 13’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un iadesinin istendiği de iddianamede belirtildi.



