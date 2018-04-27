Çiftlik Bank’ın yazılımcısına ‘örgüt kurmak’ dahil üç suçtan tutuklama

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Kurucusu Mehmet Aydın’ın yüksek kar vaadiyle para toplayıp ortadan kaybolduğu Çiftlik Bank’ın yazılımcısı tutuklandı.

Yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul, İstanbul Anadolu başsavcılığının soruşturması kapsamında 23 Nisan’da gözaltına alınmıştı.

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Yurdakul, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yazılımcıya ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘bilişim sistemleri ve bankaları aracı kullanarak dolandırıcılık’ ve ‘tacir ve şirket yöneticileri dolandırıcılığı’ suçlamaları yöneltildi.

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Yurdakul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın şirketlerinin tüm ve yazılım işlemlerini kontrol eden Yurdakul’un 5 Mart’ta Brezilya’ya gittiği, 8 Mart tarihinde yurda döndüğü belirtildi. Yazılımcının Aydın’dan talimat aldığı iddia edildi.