Çiftlik Bank kurucusu Aydın’ın yat gezisinde yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın’ın yurtdışından yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin lira para ile yurtdışına kaçan Aydın, yurtdışındaki lüks yaşamına devam ediyor.

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Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Aydın’ın eski eşi Sıla Aydın’a aldığı lüks yatta vakit geçirdiği görülüyor.

Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobiller de yer alıyor.

Davada tutuklu sanık kalmadı

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte beşi firari, ikisi tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul’un tahliyesine karar verildi.

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Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.