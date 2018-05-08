‘Çiftlik Bank CEO’su, eşinden boşanmak için Brezilya’ya noter getirtmiş

Çiftlik Bank organizasyonu ile 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayıp yurtdışına kaçan Mehmet Aydın’ın eşinden boşanabilmek için Mart ayının başında Brezilya’ya noter getirttiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında geçen hafta tutuklanan Çiftlik Bank CEO’su Kalender Kemal, sorgusunda savcıya Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile Brezilya’da 5-8 Mart tarihleri arasında yaptığı görüşmeyi anlattı.

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Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Mehmet Aydın, Kalender Kemal ve organizasyonun yazılımcısı Cudi Cumhur’u görüşmek için Brezilya’ya davet etti. Gelirken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Sıla Aydın’dan boşanma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla vekaletname vermek üzere bir noter getirmesini istedi. Kalender Kemal, Beşiktaş’ta görüştüğü bir noterden Brezilya’ya gelmesini istedi. Ancak noter kabul etmedi. Bunun üzerine Kemal, bir mali müşavir aracılığıyla KKTC’deki bir notere ulaştı. Bu noter Brezilya’ya gitmeyi kabul etti.

Grup, Mehmet Aydın’ın temin ettiği biletlerle Brezilya’ya gidip, Sao Paulo’da Mehmet Aydın’ın da kaldığı otele yerleşti. Aydın o gün otelde değildi. Ertesi gün ağabeyi Fatih Aydın ile birlikte otele geldiler. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, eşlerinden boşanmak için notere vekalet verdiler. Ayrıca, Kıbrıs’ta kurdukları firmanın hesabındaki 4 milyonun da çekilmesi için de notere vekalet verildi. Kemal, görüşmede kendisinin Aydın’dan alacaklarının da konuşulduğunu anlattı.